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18:54 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Ространснадзор проинспектирует безопасность Шереметьево

Как мужчина смог пробраться на взлетно-посадочную полосу.

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Источник: Reuters

Ространснадзор внепланово проверит аэропорт Шереметьево из-за гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, проинспектируют службы авиационной безопасности и организацию аэропортовой деятельности. ЧП произошло накануне. Тело 25-летнего мужчины обнаружили после вылета самолета, следовавшего рейсом из Москвы в Афины. Погибший — гражданин Армении Альберт Епремян. Мужчину депортировали из Испании на родину с пересадкой в Москве. В столице нарушителя сняли с борта и отправили на рейс в Ереван. По предварительной версии, во время посадки в перронный автобус мужчине удалось сбежать, после чего он оказался на полосе. Как же мужчина мог попасть на летное поле?

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Сейчас это главный вопрос, на который ответят следователи, рассказал «Ъ FM» советник главы Росавиации Сергей Извольский:

«В Росавиации создана комиссия по расследованию всех обстоятельств случая, произошедшего вчера в аэропорту Шереметьево, где на взлетно-посадочной полосе во время взлета был сбит гражданин Армении. Это был самолет компании “Аэрофлот”, следующий рейсом Москва-Афины. Причины, по которым этот пассажир оказался на летном поле, выясняются специальной комиссией Росавиации, она будет работать 10 дней. По ее итогам мы уже сможем говорить о том, что стало причиной появления человека на взлетно-посадочной полосе».

ЧП произошло исключительно по вине служб аэропорта и транспортной полиции, считает бывший сотрудник главного центра Единой системы организации воздушного движения Виталий Андреев:

«За это отвечает специальная служба, которая охраняет территорию аэропорта. Есть специальная транспортная полиция».

Пассажир, который попал под самолет, явно был неадекватным. Его нужно было держать тем, кто его сажал, кто его хотел обезопасить.

«Здесь не надо разбираться 10 дней, здесь все ясно и так, кто его снимал с самолета, кто его пересаживал на самолет. Это наверняка не городская полиция, а шереметьевская транспортная полиция, она его и пропустила, мол, куда он денется, никуда он не денется, а он вот делся. Здесь только две службы виноваты — это транспортная полиция, которая его снимала с самолета, наверняка вызвала экипаж, и те, кто его отпустил и никаких мер не принял. А могли бы поднять еще охранную службу аэропорта».

Причина происшествия — отсутствие единой координации служб безопасности Шереметьева.

Такое мнение высказал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев: «Скрыться и добежать до полосы и там на другом конце как-то перебраться через забор — это просто неописуемо, это просто не могло получиться, его бы сразу обнаружили. Тысяча глаз смотрит туда и контролирует, в том числе на ВПП стоит оборудование, которое фиксирует несанкционированное занятие полосы».

Значит, единственное, что могло произойти: он, сбежав из автобуса и смешавшись как-то с работниками аэродрома, залез в гондолу шасси первого попавшегося самолета.
Виктор Горбачев
Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт»
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«Или он собирался как-то по-другому пробраться, пока рулит самолет, но это тоже довольно-таки сложно, потому что позади самолета идет целая вереница судов на полосу. Они идут все под флагами, полоса светится, как елка, все бы увидели, и командир корабля, и сзади идущий командир корабля. На сегодняшний день в аэропорту занимаются вопросами безопасности где-то примерно четыре или пять органов, у каждого свое начальство. Есть представители транспортной полиции, есть служащие Росгвардии, вневедомственная охрана, ведомственная охрана Минтранса, есть служба авиационной безопасности аэропорта и служба авиационной безопасности авиакомпаний, есть работники ФСБ. Вот и разберись с ними — кто, чего и как».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Кроме того, проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Сергей Соболев

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