Источник: умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни», — сказал собеседник агентства.

Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В Вооруженные Силы России он пришел служить в 1973 году. Коробов окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, а также Военную академию Генштаба ВС РФ.

В военной разведке он работал с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками.

За годы службы Коробов был награжден многими орденами и медалями.