Источник: умер начальник ГРУ Игорь Коробов
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ
«Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба
Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В Вооруженные Силы России он пришел служить в 1973 году. Коробов окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, а также Военную академию Генштаба ВС РФ.
В военной разведке он работал с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками.
За годы службы Коробов был награжден многими орденами и медалями.
Указом президента РФ январе 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ — заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.