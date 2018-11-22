Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина спасла «плюшевого» котика (фото)
Водителя лишили прав спустя 49 минут после их получения
Во время ринопластики пациентке пробили основание черепа
Кейт Миддлтон в короткой юбке пришла в университет
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Как прокладывают дороги в горах КавказаПочему для местных жителей они «как воздух и вода»
Фото мужчины, погибшего на взлетной полосе в Шереметьево
В Брестской крепости найден тайник
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Детёныш, родившийся у козы, напугал крестьян - видео
Бывшая Джигарханяна оказалась на скамье подсудимых
Поклонники поздравляют Тодоренко и Топалова со свадьбой
Кейт Миддлтон в короткой юбке пришла в университет
Убил и съел: 22-летний российский поэт осужден на 19 лет
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Как выглядит самый тесный отельный номер (фото)
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
8Самые смешные фотографии дикой природы
01:39 (мск), источник: ТАСС

Источник: умер начальник ГРУ Игорь Коробов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.

Наверх
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни», — сказал собеседник агентства.

Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В Вооруженные Силы России он пришел служить в 1973 году. Коробов окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, а также Военную академию Генштаба ВС РФ.

В военной разведке он работал с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками.

За годы службы Коробов был награжден многими орденами и медалями.

Указом президента РФ январе 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ — заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

 Как сегодня живет Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Сенаторы предложили изменить условия применения ядерного оружия
Молодая пара обманула банкомат купюрами «банка приколов»
В 2019 году социально значимые продукты подорожают на 4-11%
Социологи оценили влияние слежки с помощью гаджетов на детей
Рыбак из Мурманска выловил странное существо (видео)
Назван худший диснеевский мультфильм всех времен
Спорт
Фанаты «Спартака» попросили Федуна продать Глушакова Во вторник состоялась встреча владельца «Спартака» Леонида Федуна и вице-президента клуба Наиля Измайлова с представителями фан-движений красно-белых
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Водителя лишили прав спустя 49 минут после их получения «Некоторые вещи длятся вечно, другие – не более часа», - так прокомментировали ситуацию полицейские, отобравшие права у свежеиспеченного водителя
Кино
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок Вместе с Еленой Захаровой над новым проектом работает звезда «Оттепели» Светлана Колпакова
Недвижимость
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Найден самый тесный отельный номер
IKEA приютила бездомных собак у себя в шоуруме (фото)
Дети
Дочка Александра Малинина выросла настоящей красавицей Устинья покорила пользователей сети своей внешностью (фото)
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь