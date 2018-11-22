Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку
НОВОСИБИРСК, 22 ноя — РИА Новости. Новосибирский областной суд во второй раз приговорил к пожизненному сроку 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского за серийные убийства женщин, сообщила областная прокуратура.
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