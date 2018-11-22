В Гватемале экс-военный получил более пяти тысяч лет тюрьмы

Источник: РИА Новости

По данным издания, трибунал единогласно постановил, что Алонсо несет ответственность за убийство 171 человека в 1982 году и приговаривается к 30 годам заключения за каждую жертву (5130 лет), еще 30 лет ему добавили за другой эпизод — похищение и убийство несовершеннолетнего.

Как сообщает издание, Алонсо во время гражданской войны в стране 1960−1996 годов среди 40 членов специального оперативного крыла вооруженных сил Гватемалы участвовал в резне в деревне Дос-Эррес, в которой было убито множество мужчин, женщин, детей и стариков.

В результате гражданской войны в Гватемале погибли и пропали без вести около 250 тысяч человек, более миллиону человек пришлось покинуть места постоянного проживания.