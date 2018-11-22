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10:11 (мск), источник: РИА Новости

В Гватемале экс-военный получил более пяти тысяч лет тюрьмы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Суд в Гватемале приговорил бывшего военного Сантоса Лопеса Алонсо более чем к пяти тысячам лет заключения за участие в убийстве 171 человека более 30 лет назад, сообщает издание Universal.

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Источник: РИА Новости

По данным издания, трибунал единогласно постановил, что Алонсо несет ответственность за убийство 171 человека в 1982 году и приговаривается к 30 годам заключения за каждую жертву (5130 лет), еще 30 лет ему добавили за другой эпизод — похищение и убийство несовершеннолетнего.

Как сообщает издание, Алонсо во время гражданской войны в стране 1960−1996 годов среди 40 членов специального оперативного крыла вооруженных сил Гватемалы участвовал в резне в деревне Дос-Эррес, в которой было убито множество мужчин, женщин, детей и стариков.

В результате гражданской войны в Гватемале погибли и пропали без вести около 250 тысяч человек, более миллиону человек пришлось покинуть места постоянного проживания.

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