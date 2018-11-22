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11:38 (мск), источник: ТАСС

Суд продлил арест до 25 марта бывшему директору компании-арендатора ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/ — В СК сообщили, что продление ареста необходимо для ознакомления обвиняемой с материалами дела, в котором 241 том.

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Центральный районный суд Кемерова продлил на 4 месяца арест бывшему гендиректору компании-арендатора площадей в ТЦ «Зимняя вишня» Надежде Судденок, обвиняемой по делу о пожаре в торговом комплексе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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«Продлить в отношении Судденок срок содержания под стражей до 25 марта 2019 года», — сказала судья Инна Михайленко. О продление ареста ходатайствовало следствие.

Как рассказал на заседании суда представитель СК, срок содержания под стражей Судденок истекает 24 ноября, уголовное дело в отношении нее и еще шести фигурантов выделено в отдельное производство, в августе ей предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Представитель СК отметил, что продление ареста необходимо для ознакомления обвиняемой с материалами дела, в котором 241 том, Судденок ознакомилась с 202 томами. Кроме того, следствие опасается, что она может скрыться, а также оказать давление на свидетелей, которые находились в ее подчинении, «с целью изменения данных ими показаний».

«Последние указывают на это в своих допросах», — добавил он. Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

На заседании Судденок сказала, что возражает против обвинения, она назвала избранную ей меру пресечения «чрезмерной» и просила изменить ее, заверив суд, что не собирается скрываться и оказывать давление на свидетелей. «На моих счетах нет денег, на меня не зарегистрированы никакие акции, у меня престарелая мама, которая нуждается в постоянном уходе», — добавила она. Адвокаты просили о домашнем аресте, по их словам, это позволило бы ускорить процесс ознакомления с материалами дела, так как в СИЗО ознакомление с видеоматериалами затруднено.

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Как сообщалось ранее, Судденок была задержана в конце марта, на тот момент она была гендиректором ООО «Зимняя вишня Кемерово», компания арендовала площади в ТЦ. В мае на заседании суда она заявляла, что фактически этой фирмой управляла теперь уже бывший гендиректор основного владельца ТЦ — Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, также обвиняемая по уголовному делу о пожаре.

О пожаре и расследовании

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек. В настоящее время обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, еще один человек проходит в качестве подозреваемого. Расследование ведется по нескольким статьям УК РФ, предполагающим ответственность за халатность, растрату, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве.

Срок предварительного следствия продлен до 25 марта 2019 года. По делу проходят 420 потерпевших, 450 свидетелей, назначены 334 экспертизы.

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