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15:16 (мск), источник: Интерфакс

Руководство Госфильмофонда заподозрили в нецелевом использовании 325 млн руб

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Должностные лица Госфильмофонда стали фигурантами двух уголовных дел, связанных с подозрением на нецелевое использование бюджетных средств в размере 325 млн рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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Источник: РИА "Новости"

«Все факты, которые легли в основу уголовных дел, основаны на том, что выделенные на ремонт подведомственных объектов бюджетные средства в размере 325 млн были направлены на ремонт кинотеатра “Россия” в Саранске, который не входил в имущественный комплекс Госфильмофонда», — сказал Куренной на видео-канале «Эфир».

Было установлено также, что подрядчику были выплачены 9 млн рублей за невыполненные работы.

По словам Куренного, «материалы прокурорской проверки были ранее направлены в Следственный комитет России для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц этого учреждения».

Также прокуроры выяснили, что чиновники Госфильмофонда приняли фактически невыполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности сооружений, где постоянно находится большое число людей, на общую сумму 2 млн рублей.

«Жизни и здоровью людей была создана реальная опасность», — подчеркнул представитель надзорного ведомства.

Уголовные дела возбуждены по статье «мошенничество» в отношении подрядчиков и статье «халатность» — в отношении должностных лиц Госфильмофонда.

Речь идет о выделении и расходовании бюджетных средств в этом учреждении в период 2014—2017 годов.

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