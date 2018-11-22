РБК: на рэпера Хаски завели уголовное дело
На рэпера Хаски завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом 22 ноября пишет РБК со ссылкой источники в правоохранительных органах.
На рэпера Хаски завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом 22 ноября пишет РБК со ссылкой источники в правоохранительных органах.
Собеседники издания отметили, что дело завела полиция в Краснодаре.
Еще один собеседник издания рассказал, что краснодарская полиция сейчас проводит лингвистическую экспертизу текстов Хаски на наличие в них признаков экстремизма.
22 ноября адвокат музыканта рассказал, что на Хаски предъявили обвинения по трем административным статьям, в том числе в неповиновении полиции и отказе проходить медицинское освидетельствование. Суд по этому делу назначен также на 22 ноября.
До этого были сорваны или отменены концерты рэпера в