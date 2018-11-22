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13:35 (мск), источник: RTVi

РБК: на рэпера Хаски завели уголовное дело

На рэпера Хаски завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом 22 ноября пишет РБК со ссылкой источники в правоохранительных органах.

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Собеседники издания отметили, что дело завела полиция в Краснодаре.

Менеджер исполнителя Андрей Орехов в комментарии РБК сказал, что ему об уголовном деле ничего неизвестно. В региональном главке МВД информацию не подтвердили и не опровергли.
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Еще один собеседник издания рассказал, что краснодарская полиция сейчас проводит лингвистическую экспертизу текстов Хаски на наличие в них признаков экстремизма.

22 ноября адвокат музыканта рассказал, что на Хаски предъявили обвинения по трем административным статьям, в том числе в неповиновении полиции и отказе проходить медицинское освидетельствование. Суд по этому делу назначен также на 22 ноября.

До этого были сорваны или отменены концерты рэпера в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В обоих случаях организаторы и менеджмент музыканта называл причиной отмены давление со стороны местных властей. Позже организаторы отменили и концерт артиста в Волгограде, не объяснив причин.

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