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15:46 (мск), источник: Интерфакс

Газета Hürriyet сообщила о компромате ЦРУ на саудовского кронпринца по делу Хашкаджи

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — В распоряжении ЦРУ имеется запись телефонного разговора, в ходе которого саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман лично требовал «заставить молчать» журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

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Источник: AP 2018

По данным издания, директор ЦРУ Джина Хаспел в ходе визита в Анкару в октябре «дала понять», что существует запись телефонной беседы между наследным принцем Саудовской Аравии и его братом Халидом бин Салманом, который занимает пост посла Саудовской Аравии в США.

На записи слышно, как наследный принц требовал «заставить молчать Джамаля Хашкаджи как можно скорее», пишет газета Hürriyet. В телефонном разговоре стороны обсуждали «дискомфорт», который создает Хашкаджи своей критикой в адрес руководства королевства.

Он отмечает, что международное расследование этого дела, если бы его начали проводить, «могло бы раскрыть шокирующие доказательства, поскольку у ЦРУ есть намного больше записей телефонных разговоров, чем об этом известно общественности».

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В Саудовской Аравии убили еще одного журналиста

Журналист Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане.

В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их «безосновательными». Кроме того, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия «не позволит, чтобы кто-либо пытался навредить руководству» страны.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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