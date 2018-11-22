Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«Комиссия [созданная для оценки ущерба] насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации “Адмирала Кузнецова” это относится к категории незначительных повреждений», — сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что «ничего серьезного, чтобы могло повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению, мы не обнаружили». «Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года», — уточнил глава ОСК.