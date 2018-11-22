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18:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Американец получил тюремный срок за то, что сбегал со свиданий, не заплатив за ужин

В Лос-Анджелесе американец, получивший прозвище «ресторанный жулик», приговорен к 120 дням тюрьмы и трехлетнему испытательному сроку.

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Источник: AP 2018

45-летний Пол Гонсалес приглашал женщин, с которыми знакомился в интернете, в рестораны, ужинал с ними и исчезал, не заплатив по счетам. По данным обвинения, с мая 2016 года по апрель 2018-го он обманул по меньшей мере 10 женщин и оставил долг на общую сумму в 950 долларов, посещая разные заведения в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

Как сообщил новостной канал Си-би-эс, обычно «ресторанный жулик» заказывал блюда из креветок и мясные стейки. Восемь из его жертв были вынуждены оплатить счета сами, в двух других случаях рестораны взяли расходы на себя.

Суд также запретил Гонсалесу пользоваться сайтами знакомств и аналогичными мобильными приложениями.

Одна из женщин, попросившая не называть ее имени, в интервью журналистам пошутила о том, как за решеткой изменятся его предпочтения в еде:

Ему не надо больше беспокоиться о пище. Теперь его будут кормить три раза в день.

В минувший вторник Гонсалесу были предъявлены обвинения в мошенничестве и мелких кражах, однако подсудимый своей вины так и не признал.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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