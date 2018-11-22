Американец получил тюремный срок за то, что сбегал со свиданий, не заплатив за ужин
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45-летний Пол Гонсалес приглашал женщин, с которыми знакомился в интернете, в рестораны, ужинал с ними и исчезал, не заплатив по счетам. По данным обвинения, с мая 2016 года по апрель 2018-го он обманул по меньшей мере 10 женщин и оставил долг на общую сумму в 950 долларов, посещая разные заведения в
Как сообщил новостной канал
Одна из женщин, попросившая не называть ее имени, в интервью журналистам пошутила о том, как за решеткой изменятся его предпочтения в еде:
Ему не надо больше беспокоиться о пище. Теперь его будут кормить три раза в день.
В минувший вторник Гонсалесу были предъявлены обвинения в мошенничестве и мелких кражах, однако подсудимый своей вины так и не признал.