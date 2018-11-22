Группа депутатов Госдумы поедет в Турцию, где отец удерживает 10-летнюю россиянку
ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/ — Дата выезда пока не сообщается.
ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/ — Дата выезда пока не сообщается.
Комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками сформировал рабочую группу, которая отправится в Турцию для помощи россиянке по возвращению 10-летней дочери, которую отец удерживает в течение 7 лет. Об этом рассказал ТАСС член комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
Как сообщалось, комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками просит руководство Думы разобраться в ситуации маленькой россиянки, которая якобы удерживается в Турции ее отцом. Соответствующее обращение к руководству нижней палаты парламента было принято во вторник на заседании комитета по инициативе его замглавы Умахана Умаханова.
Вы знаете, через что пришлось пройти Зарине Албегоновой (мать девочки — прим. ТАСС). Сегодня на заседании комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками было принято решение создать депутатскую группу, которую возглавил Умахан Умаханов. Группа поедет в Турцию и там будет решать вопрос.
Дата выезда в Турцию пока не сообщаются.
Как рассказала корреспонденту ТАСС мать девочки Зарина Албегонова, в 2016 году по распоряжению губернаторства города Стамбул сотрудники министерства, получив временную опеку, забрали дочь Айлин у бывшего супруга, так как он без законных прав удерживал девочку более 5 лет.
В течение двух дней дочь россиянки находилась под опекой государства в интернате, говорит женщина. По ее словам, несмотря на запрет о приближении к ней, бывший муж Албегоновой и его семья были допущены в интернат.
«У дочери нет турецкого гражданства, у нее российский паспорт, при этом бывший супруг не имеет отцовства, никаких прав на нее.
По ее словам, бывший супруг начал рассылать в ведомства России обращения с просьбой помочь вернуть младшую дочь, которая сейчас находится с матерью в России. На девочку при этом у отца также нет прав, и она имеет российское гражданство, уточнила женщина. «Надеемся, что сейчас с помощью Госдумы удастся разрешить вопрос», — отметила Албегонова.
Уполномоченный по правам ребенка при главе Северной Осетии Артур Кокаев отметил, что держит ситуацию под контролем.
Албегонова познакомилась с бывшим мужем во время учебы в университете в США. В 2004 году они зарегистрировали брак в Северной Осетии, где жила Зарина, и переехали в Турцию. Однако этот брак не был легализован на турецкой территории, уточнила она. В 2008 году у пары родилась Айлин, а в 2010 девочка Селин, сейчас живущая с матерью.
Дочь Айлин у Зарины бывший муж забрал в 2011 году. В 2012 году уголовный суд Стамбула приговорил бывшего мужа Албегоновой к пяти месяцам условно за похищение ребенка.
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