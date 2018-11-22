На рэпера Хаски завели уголовное дело из-за повреждения чужого имущества
КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/ — Исполнителю грозит до двух лет лишения свободы.
КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/ — Исполнителю грозит до двух лет лишения свободы.
В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), который пытался устроить свое выступление в Краснодаре на крыше чужого автомобиля, возбудили уголовное дело
Хаски задержали в среду в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он начал выступать прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Хозяйка автомобиля подала заявление в полицию.
Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
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