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20:42 (мск), источник: ТАСС

На рэпера Хаски завели уголовное дело из-за повреждения чужого имущества

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/ — Исполнителю грозит до двух лет лишения свободы.

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В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), который пытался устроить свое выступление в Краснодаре на крыше чужого автомобиля, возбудили уголовное дело из-за умышленного повреждении имущества. Об этом в четверг в ходе судебного заседания сообщила адвокат Кузнецова.

Хаски задержали в среду в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он начал выступать прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Хозяйка автомобиля подала заявление в полицию.

«Уголовное дело в отношении него уже возбуждено», — сказала в ходе заседания, где решается вопрос по административному наказанию Хаски, адвокат Наталья Жданович.

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

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