Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

Первомайский районный суд Краснодара арестовал на 12 суток рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова), задержанного по подозрению в мелком хулиганстве, организации несанкционированного массового мероприятия и отказе от медицинского освидетельствования, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее сообщалось, что Хаски был задержан в среду в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. В отношении Кузнецова были составлены административные материалы по трем статьям, предполагающим ответственность за организацию несанкционированного массового мероприятия, мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.