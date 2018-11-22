Рэпера Хаски арестовали на 12 суток
КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Музыканта задержали по подозрению в мелком хулиганстве, организации несанкционированного массового мероприятия и отказе от медицинского освидетельствования.
КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Музыканта задержали по подозрению в мелком хулиганстве, организации несанкционированного массового мероприятия и отказе от медицинского освидетельствования.
Первомайский районный суд Краснодара арестовал на 12 суток
«Наказание в виде административного ареста на 12 суток. Признать виновным по ч.1 ст 20.1», — сказал судья.
Ранее сообщалось, что Хаски был задержан в среду в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. В отношении Кузнецова были составлены административные материалы по трем статьям, предполагающим ответственность за организацию несанкционированного массового мероприятия, мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.