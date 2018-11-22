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20:56 (мск), источник: ТАСС

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Музыканта задержали по подозрению в мелком хулиганстве, организации несанкционированного массового мероприятия и отказе от медицинского освидетельствования.

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Первомайский районный суд Краснодара арестовал на 12 суток рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова), задержанного по подозрению в мелком хулиганстве, организации несанкционированного массового мероприятия и отказе от медицинского освидетельствования, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Наказание в виде административного ареста на 12 суток. Признать виновным по ч.1 ст 20.1», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что Хаски был задержан в среду в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. В отношении Кузнецова были составлены административные материалы по трем статьям, предполагающим ответственность за организацию несанкционированного массового мероприятия, мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.

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