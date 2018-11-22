Российская пенсионерка попросила не отключать дом от газа и умерла

По информации телеканала, супруги Николаевские за два года задолжали газовой службе 80 тысяч рублей, поскольку их пенсии не хватало денег на оплату счетов: деньги уходили на еду, лекарства и выплату кредита погибшего сына. В начале ноября пожилой паре отключили газ, и температура в доме опустилась до пяти градусов. Пенсионерка, болеющая онкологией, пыталась вести переговоры с газовщиками, но через несколько дней умерла от инсульта.

«Получается, ее сознательно убили. (…) Представляете, больной человек с кучей болезней, в том числе онкологической, лежит под тремя одеялами, одетая. Пищу я мог приготовить только на кипятильнике и в микроволновке», — заявил ее муж.

Как сообщило изданию министерство труда и соцзащиты Рязанской области, пенсионеру оказана единовременная помощь — 40 тысяч рублей.