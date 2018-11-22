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21:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская пенсионерка попросила не отключать дом от газа и умерла

Сотрудники коммунальных служб города Кораблино (Рязанская область) отключили от газа дом, где проживала семья пенсионеров с инвалидностью, после чего умерла пожилая женщина, сообщает «Настоящее время».

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По информации телеканала, супруги Николаевские за два года задолжали газовой службе 80 тысяч рублей, поскольку их пенсии не хватало денег на оплату счетов: деньги уходили на еду, лекарства и выплату кредита погибшего сына. В начале ноября пожилой паре отключили газ, и температура в доме опустилась до пяти градусов. Пенсионерка, болеющая онкологией, пыталась вести переговоры с газовщиками, но через несколько дней умерла от инсульта.

«Получается, ее сознательно убили. (…) Представляете, больной человек с кучей болезней, в том числе онкологической, лежит под тремя одеялами, одетая. Пищу я мог приготовить только на кипятильнике и в микроволновке», — заявил ее муж.

Как сообщило изданию министерство труда и соцзащиты Рязанской области, пенсионеру оказана единовременная помощь — 40 тысяч рублей.

С начала 2018 года количество граждан — злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось почти на 21 процент. По подсчетам аналитиков, в совокупности «плохие» потребители услуг ЖКХ задолжали 1,63 миллиарда рублей, за январь — октябрь текущего года эта сумма выросла на 27 процентов. Средний размер долга за тот же период немного снизился и к осени составил 45 тысяч рублей.

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