Полицейский, осматривавший дом Скрипаля: «мы потеряли все!»

Источник: BBC News Русская служба

Бейли рассказал, что проводил первый осмотр дома Скрипалей в защитном костюме и не знает, как и в какой момент вступил в контакт с «Новичком».

«Я не знаю, как это было. Может быть, ["Новичок"] проник через перчатки. Может быть, это случилось, когда я поправлял респиратор или очки, когда я был в доме и вещество уже было на моей руке», — говорит Бейли.

На момент осмотра дома Скрипаля сержант не знал, что изначально «Новичок» был нанесен на ручку входной двери.

«Я долго пытался понять, что я сделал не так, какая именно ошибка привела меня к такому результату [отравлению — прим. Би-би-си]. Мне было важно понять, что я все сделал правильно» — добавляет Бейли.

Полицейский рассказал Би-би-си, что почувствовал себя плохо довольно быстро. К тому моменту, когда он вышел из дома Скрипаля и стал снимать с себя защитный костюм, сержант уже почувствовал сильный жар.

«Мои зрачки стали как булавочная головка. Мне было жарко, я потел. В тот момент я списал это на усталость», — рассказывает Бейли.

На следующее утро полицейскому стало сильно хуже.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rz6ZtapjAXQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все тряслось. Я очень нетвердо стоял на ногах. Потел уже не только лоб, но и спина. Все мое тело истекало потом», — говорит сержант, с трудом подбирая слова.

Когда Бейли сообщили, что в его крови обнаружен «Новичок», он был сильно напуган.

«Я испугался. Это был страх неизвестности. Я остолбенел от ужаса, потому что такая опасная вещь в моей крови. Я знал, каково состояние других двух [отравившихся] и как это повлияло на них…» — добавляет полицейский.

Через две с половиной недели после госпитализации Бейли выписали из больницы.

По данным министерства обороны Великобритании, специалистам по химзащите пришлось исследовать, изъять и уничтожить тысячи тонн различных материалов.

Например, специалистам пришлось уничтожить практически все вещи из дома, где жил сержант полиции Ник Бейли.

«Мы потеряли не только дом, мы потеряли все наши вещи, включая все вещи детей. Мы потеряли машины — все, все. Да, было очень трудно это принять», — сказал Бейли.

«Физически я восстановился довольно быстро, спасибо сотрудникам больницы. А вот психологическое восстановление заняло дольше», — добавил он.