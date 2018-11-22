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21:37 (мск), источник: РИА Новости

В Москве задержали экс-главу ЦСКА, сообщил источник

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

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«Барышев задержан по подозрению в мошенничестве при организации и проведении зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание произошло 21 ноября.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

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