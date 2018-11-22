В Москве задержали экс-главу ЦСКА, сообщил источник

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.