В Москве задержали экс-главу ЦСКА, сообщил источник
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом,
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом,
«Барышев задержан по подозрению в мошенничестве при организации и проведении зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году», — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержание произошло 21 ноября.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.