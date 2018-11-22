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22:57 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Отсиди за красно-синих

В четверг сотрудники военной контрразведки и Следственного комитета России (СКР) задержали Михаила Барышева, до недавнего времени возглавлявшего Главное управление по работе с личным составом вооруженных сил и Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). Полковника подозревают в причастности к масштабным махинациям и взяткам в ЦСКА. Фигурантами этого расследования уже являются с десяток армейских спортивных функционеров, обвиняемых в хищениях сотен миллионов рублей, списанных на подготовку спортсменов.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уголовное дело № 11802003305000064, фигурантом которого в итоге стал полковник Барышев, было возбуждено еще 17 мая 2018 года следователем 517-го московского военного следственного отдела СКР по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Затем с ним уже в военно-следственном управлении СКР по Москве соединили еще как минимум девять уголовных дел, возбужденных летом и осенью в отношении бывших сотрудников федерального автономного учреждения (ФАУ) Министерства обороны РФ ЦСКА.

Их фигурантами, в частности, стали бывший заместитель начальника ЦСКА по материально-техническому обеспечению Андрей Хамазин, экс-начальник автомобильной службы ФАУ Юрий Муханов, отвечавший за тендеры в клубе Олег Ампилогов и специалист управления спортивных объектов Светлана Матвеева. Им инкриминировали мошенничества и получения многомиллионных откатов. По версии следствия, хищения совершались в течение нескольких лет при подготовке к различным армейским соревнованиям, на которые выделялись сотни миллионов бюджетных рублей.

Кроме того, под следствие попали коммерсанты, платившие за участие в тендерах, и посредники, в основном бывшие сотрудники ЦСКА, через которых взятки передавались руководителям армейского клуба.

Предприниматели, часть посредников и сотрудников клуба пошли на сотрудничество с правоохранительными органами, таким образом, следствие и получило компромат вначале на Андрея Хамазина, а потом и на полковника Барышева. По некоторым данным, господин Хамазин начал сотрудничать после того, как заговорил Юрий Муханов, отправленный Басманным райсудом под домашний арест. Очевидно, предоставленные людьми из ближайшего окружения полковника Барышева данные и стали поводом для его непосредственного задержания.

Источники «Ъ» утверждают, что полковнику инкриминируется несколько эпизодов, предусмотренных ст. 290 и ст. 159 УК, совершенных при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в 2017 году.

В ближайшее время следствие собирается предъявить ему обвинение и обратиться в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством о его аресте.

Получить комментарии от представителей господина Барышева и других фигурантов расследования «Ъ» не удалось. «Ъ» отправил также запрос в департамент информации Минобороны, но на момент сдачи номера в печать ответ на него не поступил.

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По данным «Ъ», господин Барышев должен был стать заместителем недавно назначенного начальника Главного военно-политического управления Андрея Картаполова. Однако этим планам не суждено было реализоваться из-за возбужденных уголовных дел: его назначение в ведомстве специально откладывали, поскольку заранее были уведомлены о работе правоохранительных органов. В итоге первым замом генерала Картаполова был назначен Алексей Цыганков, работавший заместителем господина Барышева в Главном управлении по работе с личным составом.

Тем не менее, как рассказали собеседники «Ъ» из окружения господина Барышева, для них его задержание стало полной неожиданностью: «У него были большие планы по работе в ведомстве дальше». Другой собеседник «Ъ», близкий к Минобороны РФ, уточнил, что господин Барышев больше не работает в ведомстве. «Канва уголовного дела не имеет отношения к последней должности, и в министерстве все были крайне удивлены вскрывшимися подробностями его работы в ЦСКА», — подчеркнул источник «Ъ».

Михаил Барышев окончил Тверское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище и курсы Военной академии Генштаба. С марта 2012 по 2014 год был штатным сотрудником центрального аппарата ФСО, а с октября 2014 года по июль 2017 года занимал должность начальника ЦСКА. В своем интервью «Ъ», данном сразу после назначения начальником Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ, Михаил Барышев рассказал, что должен был заниматься выстраиванием новой концепции воспитания личного состава.

«Система воспитательной работы должна приспособиться к современным условиям жизни российского общества. Нужны новые подходы к организации системы воспитания военнослужащих», — заявлял он «Ъ».

Николай Сергеев, Александра Джорджевич

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