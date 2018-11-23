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02:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Появились первые кадры «путешествия» Петрова и Боширова в Солсбери

Полиция Лондона впервые опубликовала три видеозаписи с камер наружного наблюдения Солсбери, которые зафиксировали передвижение подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сказано на сайте отделения полиции.

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Источник: Reuters

В сообщении указано, что в настоящее время ключевым направлением расследования остается установление места, в котором был оставлен флакон от духов Nina Ricci с нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» после отравления Скрипалей 4 марта 2018 года. Отмечается, что полиции до сих пор неизвестно, каким образом он оказался в мусорном контейнере, в котором 27 июня его обнаружили британцы Чарли Роули и его подруга Доун Стерджесс, позже погибшая от яда.

Скотленд-Ярд призвал всех граждан, которые стали свидетелями передвижения подозреваемых в отравлении Скрипалей, а также видели поддельный флакон, дать показания и помочь расследованию.

«Мы по-прежнему намерены установить личности и наказать тех, кто совершил эти опрометчивые действия, оставив четырех людей серьезно больными и, к сожалению, убив Доун Стерджесс», — отметили в Скотленд-Ярд.

5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов. 13 сентября было опубликовано их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян, в котором россияне заявили, что посетили Великобританию в качестве туристов и опровергли все обвинения.

По версии Bellingcat и издания The Insider, Руслан Боширов и Александр Петров — сотрудники российской разведки, а их имена ненастоящие. Согласно расследованию, Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, которому в 2014 году было присвоено звание Героя России. Петров — на самом деле военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

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