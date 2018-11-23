Новосибирца привлекут к ответственности за курение в самолете

«Полицейские получили информацию о том, что в самолете сообщением Магадан-Хабаровск находится пассажир, который курил на борту воздушного судна», — приводит слова Волк управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Она добавила, что полицейские доставили мужчину в дежурную часть, где в отношении него составлен административный протокол.
«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Хабаровска возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах” в отношении 54-летнего жителя Новосибирской области», — сообщила Волк.