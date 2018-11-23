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04:46 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирца привлекут к ответственности за курение в самолете

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жителя Новосибирской области привлекут к ответственности за курение в самолете, летевшем из Магадана в Хабаровск, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«Полицейские получили информацию о том, что в самолете сообщением Магадан-Хабаровск находится пассажир, который курил на борту воздушного судна», — приводит слова Волк управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

Она добавила, что полицейские доставили мужчину в дежурную часть, где в отношении него составлен административный протокол.

«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Хабаровска возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах” в отношении 54-летнего жителя Новосибирской области», — сообщила Волк.

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