Новосибирца привлекут к ответственности за курение в самолете

«Полицейские получили информацию о том, что в самолете сообщением Магадан-Хабаровск находится пассажир, который курил на борту воздушного судна», — приводит слова Волк управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

Она добавила, что полицейские доставили мужчину в дежурную часть, где в отношении него составлен административный протокол.