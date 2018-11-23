Фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» объявили в международный розыск

Источник: AP 2018

Обвиняемый по делу о пожаре в Кемерове бывший гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск. Соответствующее постановление было подписано 31 октября и вступает в силу в пятницу, сообщила журналистам адвокат Вишневского Нина Ревякина.

«Постановление о розыске было прописано 31 октября. <…> Сегодня оно вступает в законную силу», — сказал она.

Адвокат объяснила, что постановление о розыске вступает в силу после вынесения решения о заочном аресте Вишневского и рассмотрения апелляционной жалобы на арест. В пятницу Кемеровский областной суд признал обоснованным решение первой инстанции о заочном аресте Вишневского до 25 декабря.

Как сообщалось ранее, 1 ноября стало известно, что СК предъявил обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере») Вячеславу Вишневскому — бывшему гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината» (данная компания была основным владельцем зданий сгоревшего ТЦ)

В тот же день Центральный районный суд вынес постановление о его заочном аресте. Обвиняемый, по данным следствия, проживает в Испании.

По версии следствия, он в 2013—2014 годах дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору строительной компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

О пожаре и расследовании

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, еще один человек проходит в качестве подозреваемого. Расследование ведется по нескольким статьям УК РФ, предполагающим ответственность за халатность, растрату, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве.

Срок предварительного следствия продлен до 25 марта 2019 года.

Торговый комплекс состоял из семи зданий, как расположенных рядом, так и отдельно стоящих. Его владельцами выступали около 40 собственников, основным собственником являлся «Кемеровский кондитерский комбинат» (принадлежит компании «Кондитерус ком»). В августе ТЦ был полностью снесен, на его месте к 1 июня 2019 года планируют создать сквер.