Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свадьба Алибасова взбесила Садальского
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Эвелина Бледанс впервые рассказала о потере ребенка
Сухофрукт, который нельзя есть на голодный желудок
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
«Угрожают базам? Так уберите их»: в РФ ответили на опасения США
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
Насильников дознавателя выпустят: у СК есть видео с камер
Басилашвили грозит ампутация - врачи
В "Росконтроле" назвали самые опасные котлеты - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
Умер певец Максим Михайлов
В РФ застрелен 36-летний бизнесмен
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Метеорологи показали удивительные снимки Земли
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Что нужно знать о конфликте в Кунцево
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
20Кто убил Кеннеди
10:41 (мск), источник: Коммерсантъ

При нападении на консульство Китая в пакистанском Карачи погибли двое полицейских

Двое полицейских погибли в перестрелке как минимум с тремя неизвестными, которые напали на генеральное консульство Китая в пакистанском городе Карачи, сообщает AP со ссылкой шерифа местной полиции. Как уточняет Reuters со ссылкой на докторов, также ранен один их охранников дипмиссии.

Наверх
Источник: Reuters

Нападавшие сначала взорвали ручную гранату и открыли огонь по охранникам у входа в консульство, после чего, по информации AP, прорвались на территорию дипмиссии.

Reuters со ссылкой на полицию сообщает, что трое нападавших были убиты до того, как смогли попасть в консульство. На них были надеты «пояса смертника».

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Освободительная армия Белуджистана». Это одна из самых влиятельных группировок на юге Пакистана.

 История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Российской валюте предсказали скорый рост
Россию призвали исключить из Интерпола
Уборщица получила 10 лет тюрьмы за приписанный класс в аттестате
Дольче и Габбана извинились на китайском языке после скандала
Голикова назвала действенный способ повысить рождаемость
ФСО объяснила появление военных вертолетов над Кремлем
Владельца «Зимней вишни» объявили в международный розыск
Питавшийся на прожиточный минимум депутат протянул месяц
Спорт
Решающий бой: Медведева рвется навстречу Загитовой Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на этапе Гран-при во Франции и попробует пробиться в финал серии
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Range Rover Evoque второго поколения: первые фото и видео Он выглядит почти как прежний, но это совершенно новый автомобиль
Кино
51-летняя Кидман посетила мероприятии BAFTA в свою честь Актриса рассказала о своей карьере и знаковых ролях в специальном интервью Британской академии кино и телевизионных искусств
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Пять самых известных долгостроев
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Дети
Лиза Галкина затмила всех на дне рождения внучки Игоря Крутого Девочке исполнилось три года (фото)
Леди
Что носить этой зимой, чтобы быть модной (фото) Рассказывает дизайнер Мила Марсель.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь