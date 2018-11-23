При нападении на консульство Китая в пакистанском Карачи погибли двое полицейских

Нападавшие сначала взорвали ручную гранату и открыли огонь по охранникам у входа в консульство, после чего, по информации AP, прорвались на территорию дипмиссии.

Reuters со ссылкой на полицию сообщает, что трое нападавших были убиты до того, как смогли попасть в консульство. На них были надеты «пояса смертника».