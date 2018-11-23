При нападении на консульство Китая в пакистанском Карачи погибли двое полицейских
Двое полицейских погибли в перестрелке как минимум с тремя неизвестными, которые напали на генеральное консульство Китая в пакистанском городе Карачи, сообщает AP со ссылкой шерифа местной полиции. Как уточняет Reuters со ссылкой на докторов, также ранен один их охранников дипмиссии.
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