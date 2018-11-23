AP: в США два подростка угнали самолет
ТАСС, 23 ноября — Им удалось успешно долететь до другого города.
ТАСС, 23 ноября — Им удалось успешно долететь до другого города.
Два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина также в штате Юта.
Полицейские, как сообщает агентство со ссылкой на источники в органах правопорядка, задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор города Вернал.