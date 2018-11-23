AP: в США два подростка угнали самолет

Два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Согласно его информации, подростки в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет Cessna с частного аэродрома в Дженсене, после чего пролетели на нем около 24 км.