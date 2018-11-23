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10:02 (мск), источник: ТАСС

AP: в США два подростка угнали самолет

ТАСС, 23 ноября — Им удалось успешно долететь до другого города.

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Источник: Reuters

Два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Согласно его информации, подростки в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет Cessna с частного аэродрома в Дженсене, после чего пролетели на нем около 24 км.

Отмечается, что угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина также в штате Юта.

Полицейские, как сообщает агентство со ссылкой на источники в органах правопорядка, задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор города Вернал.

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