В СКР прокомментировали заявления об алиби полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Заявление защиты о наличии алиби у обвиняемых в изнасиловании
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Заявление защиты о наличии алиби у обвиняемых в изнасиловании
«Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях. Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в заявлении ведомства, поступившем в агентство «Интерфакс» в пятницу.
В настоящее время следователи продолжают проводить следственные мероприятия, направленные на установление, как периода совершения нападения, так и иных обстоятельств преступления.
Ранее адвокат Аслям Халиков заявил «Интерфаксу», что защита намерена ходатайствовать об освобождении двух из трех бывших полицейских в Уфе, арестованных по обвинению в изнасиловании
Потерпевшая заявляет, что в отношении нее с 22:40 до 00:30 были совершены преступные действия. В это время двух обвиняемых — Матвеева и Галиева — там не было, они уехали домой (раньше — ИФ). Это зафиксировано и свидетелями и техническими средствами: телефонами, видеокамерами и так далее.
Адвокат утверждает, что
31 октября 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней
В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 (изнасилование), пункту «а» части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.
2 ноября Кировский районный суд Уфы взял всех трех обвиняемых под стражу.
Адвокаты полицейских обжаловали решения суда, однако 8 ноября Верховный суд Башкирии оставил их без изменения, а жалобы — без удовлетворения.