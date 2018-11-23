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13:26 (мск), источник: Интерфакс

В СКР прокомментировали заявления об алиби полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Заявление защиты о наличии алиби у обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе является способом защиты от обвинений, утверждает следственное управление СКР по Башкирии.

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Источник: Агентство «Москва»

«Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях. Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в заявлении ведомства, поступившем в агентство «Интерфакс» в пятницу.

В настоящее время следователи продолжают проводить следственные мероприятия, направленные на установление, как периода совершения нападения, так и иных обстоятельств преступления.

Ранее адвокат Аслям Халиков заявил «Интерфаксу», что защита намерена ходатайствовать об освобождении двух из трех бывших полицейских в Уфе, арестованных по обвинению в изнасиловании девушки-дознавателя, в связи с наличием у них алиби.

Потерпевшая заявляет, что в отношении нее с 22:40 до 00:30 были совершены преступные действия. В это время двух обвиняемых — Матвеева и Галиева — там не было, они уехали домой (раньше — ИФ). Это зафиксировано и свидетелями и техническими средствами: телефонами, видеокамерами и так далее.
Аслям Халиков
адвокат

Адвокат утверждает, что экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галлиев покинул здание отдела по вопросам миграции, где, по словам девушки, было совершено групповое изнасилование, около 21:00. Его коллега — экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев ушел «где то через час, примерно в 22:15».

31 октября 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 (изнасилование), пункту «а» части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.

По решению главы МВД по Башкирии полицейские уволены «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

2 ноября Кировский районный суд Уфы взял всех трех обвиняемых под стражу.

Адвокаты полицейских обжаловали решения суда, однако 8 ноября Верховный суд Башкирии оставил их без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

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