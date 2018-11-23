СК объявил в международный розыск девять сирийцев по делу о гибели летчика Пешкова

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«Совокупность собранных доказательств позволила вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 9 граждан Сирии», — отмечается в пресс-релизе СК. Суд заочно избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации ведомства, обвиняемые входили в состав незаконного вооруженного формирования. Всем им вменяется в зависимости от степени участия каждого покушение на убийство, совершение убийства, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.

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Сотрудники СК провели следственные действия на территории Сирии. В частности, в провинции Латакия обнаружено место крушения российского бомбардировщика. Также следствие установило место крушения спасательного вертолета, место гибели морского пехотинца Александра Позынича. «С достоверностью установлены районы с позициями членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам», — говорится в сообщении. Следствие обнаружило помещение, куда боевики привезли тело Пешкова.

В небе над территорией Сирии 24 ноября 2015 г. был сбит российский Су-24. Ракету по самолету выпустил турецкий истребитель. Летчик и штурман катапультировались. Однако командир самолета — пилот Олег Пешков — был расстрелян террористами еще в воздухе. Штурману — капитану Константину Мурахтину — удалось приземлиться и спастись. Во время операции по вызволению Мурахтина погиб Позынич.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CgrKwuPYIeA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.