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14:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В деле о хищении на реконструкции резиденции Путина появились палаты Кремля

Подрядчики ФСО и Минкультуры похищали бюджетные средства, выделенные на строительство и реставрацию объектов госохраны, в том числе при работах в Большом Кремлевском дворце, Московской консерватории и во дворце в Стрельне.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает РБК со ссылкой на протоколы допросов бывшего заместителя директора компании «Климат проф» Бориса Мальцева.

Как рассказал Мальцев, руководители принадлежавшей миллиардеру Дмитрию Михальченко компании «БалтСтрой» и связанные с ними бизнесмены совершали хищения с 2007 года.

По его словам, преступления имели место минимум на 17 объектах, среди которых Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция президента Владимира Путина «Бочаров Ручей», Московская консерватория и театр «Современник».
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Заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры. Как утверждает Мальцев, хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы. Для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до половины суммы контракта.

Самому Мальцеву, отмечает издание, было предъявлено обвинение в растрате в рамках дела подведомственного ФСО ФГУП «Атэкс».

По версии следствия, руководитель «Атэкса» Андрей Каминов, офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «Балтстроя» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев, а также руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и похитили 1,5 миллиарда рублей на строительстве Дома приемов в резиденции «Ново-Огарево».

Читайте также: В Кремле подтвердили задержания по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина

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