В Кремле подтвердили задержания по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле подтвердили сообщения СМИ о задержаниях по делу о хищении при строительстве резиденции президента РФ.
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле подтвердили сообщения СМИ о задержаниях по делу о хищении при строительстве резиденции президента РФ.
«Могу сказать, что действительно были задержания и осужденные по этому вопросу. Вот и все, больше сказать мне нечего.
Он отметил при этом, что не совсем корректно упоминать в этой связи о хищениях «при строительстве дачи Путина».
Здесь не главное, что это «дача Путина», тем более это не дача Путина, а государственная дача. У Путина нет дачи. Главное, что сворованы государственные деньги.
«Когда воруются государственные деньги, то правоохранительные органы предпринимают меры по поимке виновных и их наказанию», — добавил он.
В четверг РБК сообщало о том, что руководство компании «БалтСтрой» на протяжении десяти лет похищало бюджетные средства, выделенные на стройки ФСО и Министерства культуры, в том числе резиденции Бочаров ручей в Сочи.