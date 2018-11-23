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14:58 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле подтвердили задержания по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле подтвердили сообщения СМИ о задержаниях по делу о хищении при строительстве резиденции президента РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что действительно были задержания и осужденные по этому вопросу. Вот и все, больше сказать мне нечего. Все-таки надо, наверное, у правоохранительных органов справляться», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в СМИ.

Он отметил при этом, что не совсем корректно упоминать в этой связи о хищениях «при строительстве дачи Путина».

Здесь не главное, что это «дача Путина», тем более это не дача Путина, а государственная дача. У Путина нет дачи. Главное, что сворованы государственные деньги.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Когда воруются государственные деньги, то правоохранительные органы предпринимают меры по поимке виновных и их наказанию», — добавил он.

В четверг РБК сообщало о том, что руководство компании «БалтСтрой» на протяжении десяти лет похищало бюджетные средства, выделенные на стройки ФСО и Министерства культуры, в том числе резиденции Бочаров ручей в Сочи.

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