В Кремле подтвердили задержания по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что действительно были задержания и осужденные по этому вопросу. Вот и все, больше сказать мне нечего. Все-таки надо, наверное, у правоохранительных органов справляться», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в СМИ.

Он отметил при этом, что не совсем корректно упоминать в этой связи о хищениях «при строительстве дачи Путина».

Здесь не главное, что это «дача Путина», тем более это не дача Путина, а государственная дача. У Путина нет дачи. Главное, что сворованы государственные деньги. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

«Когда воруются государственные деньги, то правоохранительные органы предпринимают меры по поимке виновных и их наказанию», — добавил он.