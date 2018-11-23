170 км/ч: Lexus влетел в БТР под Иркутском. Видео

ДТП произошло поздним вечером 22 ноября на Качугском тракте близ деревни Жердовки. Мужчина, как отмечают очевидцы, решил не стоять в пробке из-за перекрытой военной автоинспекцией дороги, а пошел на прорыв.
Водитель прорвал отцепление и чуть не задавил контрактника, который два раза объяснял ему, что проезд закрыт и что надо подождать, когда пройдет колонна. В головном БТР сразу предложили оттеснить его мягко на обочину, не первый раз так делалось, но поступил приказ колонне принять вправо и пропустить.
Lexus рванул с места, но, набрав скорость в 170 км/ч, врезался в замыкавший колонну бронетранспортер. Удар был такой силы, что у боевой машины оторвало колесо, а саму ее развернуло на трассе. Смятая легковушка отлетела на обочину и вспыхнула. Спасти зажатого в салоне мужчину не удалось — от полученных травм он скончался на месте.
«Этот БТР спас другие жизни, ведь на его месте могли оказаться другие авто, которые спокойно ждали с другой стороны, когда пройдёт колонна», — резюмировал Иванов.