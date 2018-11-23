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17:21 (мск), источник: Вести.Ru

170 км/ч: Lexus влетел в БТР под Иркутском. Видео

Торопившийся водитель прорвал армейское оцепление на дороге под Иркутском и на скорости 170 километров в час врезался в БТР. В результате аварии 31-летний владелец Lexus GS300 скончался на месте. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

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ДТП произошло поздним вечером 22 ноября на Качугском тракте близ деревни Жердовки. Мужчина, как отмечают очевидцы, решил не стоять в пробке из-за перекрытой военной автоинспекцией дороги, а пошел на прорыв.

Водитель прорвал отцепление и чуть не задавил контрактника, который два раза объяснял ему, что проезд закрыт и что надо подождать, когда пройдет колонна. В головном БТР сразу предложили оттеснить его мягко на обочину, не первый раз так делалось, но поступил приказ колонне принять вправо и пропустить.
Алексей Иванов
очевидец

Lexus рванул с места, но, набрав скорость в 170 км/ч, врезался в замыкавший колонну бронетранспортер. Удар был такой силы, что у боевой машины оторвало колесо, а саму ее развернуло на трассе. Смятая легковушка отлетела на обочину и вспыхнула. Спасти зажатого в салоне мужчину не удалось — от полученных травм он скончался на месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Этот БТР спас другие жизни, ведь на его месте могли оказаться другие авто, которые спокойно ждали с другой стороны, когда пройдёт колонна», — резюмировал Иванов.

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