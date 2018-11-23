170 км/ч: Lexus влетел в БТР под Иркутском. Видео

Водитель прорвал отцепление и чуть не задавил контрактника, который два раза объяснял ему, что проезд закрыт и что надо подождать, когда пройдет колонна. В головном БТР сразу предложили оттеснить его мягко на обочину, не первый раз так делалось, но поступил приказ колонне принять вправо и пропустить.

Алексей Иванов очевидец