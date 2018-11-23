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18:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружены записки убитого дикарями туриста

Обнаружены записи американского туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел (Индия). Об этом сообщает Daily Mail.

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В своем журнале 26-летний Джон Аллен Чау рассказал, что предпринимал две попытки войти в контакт с жителями племени. При первом посещении он попытался передать подарки дикарям (футбольный мяч и рыбу) и едва остался в живых. «Маленький ребенок лет десяти на вид выстрелил в меня стрелой, но попал в Библию, которую я держал на груди», — написал американец.

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Жители племени отреагировали враждебно на появление путешественника, после чего Чау бросил подарки в их сторону и скрылся. «Меня зовут Джон, я люблю вас, и Иисус любит вас… Вот вам немного рыбы», — кричал он, убегая от дикарей.

Перед смертью миссионер успел оставить послание родителям. «Ребята, можете считать, что я сумасшедший, но я считаю, нужно рассказать этим людям, кто такой Иисус. Пожалуйста, не сердитесь на них или Бога, если меня убьют», — написал Чау.

Ранее в ноябре дикари одного из самых изолированных племен, проживающего на Северном Сентинельском острове (Индия), застрелили из лука американского туриста, который захотел обратить их в христианство. 27-летний миссионер Джон Аллен Чау (John Allen Chau) проделал половину пути на остров на лодке с местными рыбаками. После этого он пересел в подготовленный им заранее каноэ и дальше поплыл в одиночку.

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