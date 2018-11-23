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18:22 (мск), источник: Интерфакс

Родственники жертв катастрофы «Боинга» под Донецком подали иск к России в ЕСПЧ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения лайнера «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, подали в пятницу иск против России в Европейский суд по правам человека.

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Источник: Reuters

«Россия, к удивлению моих клиентов, не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. Затем она предоставила аргументы, которые оказались неправдивыми», — сообщил, комментируя нидерландскому общественному телевидению подачу иска, адвокат Мейру Мева. Он входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв.

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Минобороны: сбившая МН17 ракета принадлежала Украине

Ранее с призывом к России сотрудничать в выявлении правды обращался министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

«Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Было проведено международное расследование, по итогам которого Нидерланды и Австралия заявили, что считают доказанной ответственность России за авиакатастрофу под Донецком и собираются привлечь Москву к ответственности.

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