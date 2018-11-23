Экс-глава РЖД Якунин подал иск к «Новой газете» на два миллиона рублей
Владимир Якунин также требует три миллиона рублей от двух журналистов издания.
Владимир Якунин также требует три миллиона рублей от двух журналистов издания.
Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал в Басманный районный суд Москвы иск о защите деловой репутации к редакции «Новой газеты». Об этом сообщил представитель Якунина — Григорий Левченко.
Единственной целью подачи иска является защита доброго имени и репутации В. И. Якунина.
По его словам, если суд удовлетворит иск, то деньги перечислят на «поддержку профессиональной журналистики» и на благотворительные проекты по защите детей. От «Новой газеты» помимо денежной компенсации требуют удалить недостоверные сведения и опубликовать опровержение. По словам представителя Якунина, ранее редакции издания направили требования о публикации опровержений, однако их не выполнили в течение месяца, поэтому был подан иск в суд.
Иск Владимира Якунина к журналистам и «Новой» зарегистрирован 23 ноября, сообщается на портале судов общей юрисдикции.
11 октября «Новая газета» опубликовала статью под авторством Ирека Муртазина «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и
По информации «Новой», поводом для уголовного дела могло стать расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, опубликованное в апреле 2014 года.
В феврале 2016-го Навальный написал, что МВД «начало проверку коррупционной деятельности Якунина в РЖД». «Делом Якунина», как рассказал политик, занимался следователь Управления на транспорте МВД по ЦФО Андрей Степанов, который, уже по информации «Новой газеты», работал под руководством Евгении Шишкиной.
«В ходе расследования роли Владимира Якунина и его сына Андрея в выводе средств РЖД при помощи системы продажи электронных билетов, в распоряжении подполковника Шишкиной могли оказаться “взрывоопасные” документы и информация.
Евгению Шишкину убили 10 октября во дворе ее дома в подмосковном поселке Архангельское. До убийства она рассказывала коллегам, что ей угрожали. Также неизвестные подожгли ее автомобиль. При этом Шишкина отказалась от госзащиты, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. «Новая» называла информацию об отказе Шишкиной от госзащиты сомнительной.