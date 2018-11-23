Экс-глава РЖД Якунин подал иск к «Новой газете» на два миллиона рублей

Источник: РИА "Новости"

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал в Басманный районный суд Москвы иск о защите деловой репутации к редакции «Новой газеты». Об этом сообщил представитель Якунина — Григорий Левченко. Экс-президент РЖД требует от газеты два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также один миллион рублей и два миллиона рублей от журналистов издания Андрея Сухотина и Ирека Муртазина соответственно.

Единственной целью подачи иска является защита доброго имени и репутации В. И. Якунина. Владимир Якунин бывший глава РЖД (цитата по РБК)

По его словам, если суд удовлетворит иск, то деньги перечислят на «поддержку профессиональной журналистики» и на благотворительные проекты по защите детей. От «Новой газеты» помимо денежной компенсации требуют удалить недостоверные сведения и опубликовать опровержение. По словам представителя Якунина, ранее редакции издания направили требования о публикации опровержений, однако их не выполнили в течение месяца, поэтому был подан иск в суд.

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Иск Владимира Якунина к журналистам и «Новой» зарегистрирован 23 ноября, сообщается на портале судов общей юрисдикции.

11 октября «Новая газета» опубликовала статью под авторством Ирека Муртазина «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД». В материале приводится одна из версий убийства старшего следователя по особо важным делам Управления на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной. Автор предполагает, что оно связано с расследованием коррупции в системе продажи электронных билетов РЖД.

По информации «Новой», поводом для уголовного дела могло стать расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, опубликованное в апреле 2014 года.

В расследовании ФБК, в котором использовались сканы соответствующих документов, говорилось, что сын президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина Андрей через подконтрольные ему фирмы УФС и «Электронный билет» получал долю с каждого из полутора десятков миллионов билетов, проданных на поезда РЖД. Как посчитал фонд Навального, только УФС в 2012 году заработала на продаже билетов около 2,7 миллиарда рублей.

В феврале 2016-го Навальный написал, что МВД «начало проверку коррупционной деятельности Якунина в РЖД». «Делом Якунина», как рассказал политик, занимался следователь Управления на транспорте МВД по ЦФО Андрей Степанов, который, уже по информации «Новой газеты», работал под руководством Евгении Шишкиной.

«В ходе расследования роли Владимира Якунина и его сына Андрея в выводе средств РЖД при помощи системы продажи электронных билетов, в распоряжении подполковника Шишкиной могли оказаться “взрывоопасные” документы и информация. Тогда-то и последовали угрозы и поджог автомобиля. Когда угрозы не дали результата, по-видимому, и было принято решение ликвидировать несговорчивого следователя», — писала «Новая».