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04:08 (мск), источник: РИА Новости

В США задержали брата президента Гондураса

МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.

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По заявлению пресс-службы, президент Эрнандес в курсе ситуации, но оказывать какое-либо влияние на нее не намерен.

«В случае с гражданином Хуаном Антонио Эрнандесом, как и с любым другим гондурасцем, президент и его правительство придерживаются позиции, что каждый сам несет ответственность за свои действия и эта ответственность никогда не может быть переложена на других», — говорится в коммюнике.

В тексте заявления не указана причина задержания брата президента, однако СМИ называют в качестве причины возможную причастность к наркотрафику. Как сообщает портал Primera Voz, родственник главы Гондураса уже доставлен из Майами в суд Нью-Йорка.

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