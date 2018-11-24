В США задержали брата президента Гондураса

По заявлению пресс-службы, президент Эрнандес в курсе ситуации, но оказывать какое-либо влияние на нее не намерен.

«В случае с гражданином Хуаном Антонио Эрнандесом, как и с любым другим гондурасцем, президент и его правительство придерживаются позиции, что каждый сам несет ответственность за свои действия и эта ответственность никогда не может быть переложена на других», — говорится в коммюнике.