Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Источник: РИА Новости

Ранее о том, что писателя не пустили в страну, сообщало грузинское издание «Сова».

По данным МВД Грузии, случай произошел накануне. В ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли писателя Ерофеева не впустили в страну, в грузинском МВД отметили, что «данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства».

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Комментарием со стороны писателя РИА Новости пока не располагает.

Несколько дней назад в Грузию не пустили трех российских кинематографистов, в том числе художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. Они планировали участвовать в фестивале российского кино «Свидание с Россией — кинороман». Позже глава грузинского МВД Георгий Гахария заявил журналистам, что члены делегации из России не были допущены в Грузию в том числе из-за нарушения закона «об оккупации».

Согласно закону «Об оккупированных территориях», посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.