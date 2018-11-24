Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров рассмешил зал своим советом Западу
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
Произошло второе самоубийство анестезиолога за неделю
Названа главная опасность банкоматов для клиентов
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
«Газпром» рассказал, почему Киев упустил из виду «Турецкий поток»
Над чем смеялись пилоты, которые смотрели «Экипаж»
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
Опрос показал число россиян, не отдавших бы голос Путину теперь
Чиновник арестован за взятку в 24 млн: его реакция
Певец Серов заплакал, узнав результаты ДНК-теста - СМИ
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
Стали известны слова, которые Греф услышал лично от Путина
"РФ не имеет права": Порошенко о "четком сигнале"
Фоторепортажи
12Ледовое шоу
20Кто убил Кеннеди
19:50 (мск), источник: РИА Новости

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД.

Наверх
Источник: РИА Новости

Ранее о том, что писателя не пустили в страну, сообщало грузинское издание «Сова».

По данным МВД Грузии, случай произошел накануне. В ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли писателя Ерофеева не впустили в страну, в грузинском МВД отметили, что «данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства».

Читайте также
США построят в Грузии аэродром подскока

Комментарием со стороны писателя РИА Новости пока не располагает.

Несколько дней назад в Грузию не пустили трех российских кинематографистов, в том числе художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. Они планировали участвовать в фестивале российского кино «Свидание с Россией — кинороман». Позже глава грузинского МВД Георгий Гахария заявил журналистам, что члены делегации из России не были допущены в Грузию в том числе из-за нарушения закона «об оккупации».

Согласно закону «Об оккупированных территориях», посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Читайте также
Грузия объяснила ограничение полетов «Победы»

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями.

Поздравления с 70-летием принимает писатель Виктор Ерофеев
Во время загрузки произошла ошибка.
19 сентября 2017© Ньюстюб
 Трампа призвали вернуть 'украденные' у русских деньги
Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России
Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии
Ученые нашли эффективный способ бросить курить
На рынке нефти образовался «крест смерти»
Создатель самбо умер забытым в тюрьме: жизнь Василия Ощепкова
Плющенко высмеял Ягудина (видео)
В семье Сергея Безрукова родился сын
Спорт
Допинг в финале: как попался капитан «Реала» Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос употребил запрещенное вещество, о чем стало известно после финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса"
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Московское «кладбище» ненужных машин (фото) За всё время работы службы эвакуации «Московского паркинга» на специализированных стоянках скопилось более 5 тысяч невостребованных автомобилей
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Популярные темы на «Детях»
Брат хочет вернуть деньги 359
О труде школьников 355
Чёрная пятница - кто что успел купить, где и почём, хвастайтесь)) 244
Папа манипулирует ребенком, чтобы мама отказалась от алиментов 146
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь