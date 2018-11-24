Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в
ТБИЛИСИ, 24 ноя — РИА Новости. Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в
Ранее о том, что писателя не пустили в страну, сообщало грузинское издание «Сова».
По данным МВД Грузии, случай произошел накануне. В ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли писателя Ерофеева не впустили в страну, в грузинском МВД отметили, что «данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства».
Комментарием со стороны писателя РИА Новости пока не располагает.
Несколько дней назад в Грузию не пустили трех российских кинематографистов, в том числе художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. Они планировали участвовать в фестивале российского кино «Свидание с Россией — кинороман». Позже глава грузинского МВД Георгий Гахария заявил журналистам, что члены делегации из России не были допущены в Грузию в том числе
Согласно закону «Об оккупированных территориях», посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями.