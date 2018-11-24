Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Покинувшего Россию Астахова с ребенком задержали в Мюнхене
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Яна Рудковская похвасталась спортивными успехами сына
«Панический побег»: Тимошенко о ситуации в стране
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
После свадьбы Алибасов и Фе­до­се­е­ва-Шук­ши­на пошли в суд
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
Развод звездной пары стал грандиозным: подробности попали к СМИ
Лучший способ узнать, качественный пуховик или нет
Певец Серов заплакал, узнав результаты ДНК-теста - СМИ
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
Стали известны слова, которые Греф услышал лично от Путина
"РФ не имеет права": Порошенко о "четком сигнале"
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
22:23 (мск), источник: Интерфакс

Сотрудники RT получили травмы во время акции протеста в Париже

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Сотрудники съемочной группы французской редакции телеканала Russia Today получили незначительные травмы во время работы на массовой демонстрации протеста в Париже против повышения цен на топливо, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Наверх
Источник: AP 2018

«У оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, в нашего стрингера попал камень, но мы продолжаем вести репортаж и давать прямую трансляцию», — написала Симоньян в своем твиттере.

На сайте RT уточняется, что при применении полицией слезоточивого газа для разгона демонстрантов пострадали репортёры двух съёмочных групп RT France, один из которых также получил небольшие ожоги.

Читайте также
«Желтые жилеты» против правительства Франции

В субботу 24 ноября около 8 тыс. человек пришли в центр Парижа для участия в демонстрации против повышения цен на топливо, среди них замечены представители ультраправых движений, сообщали французские СМИ.

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, пытавшихся прорваться через оцепление в районе Елисейских полей к президентскому дворцу.

Массовые протесты во Франции против повышения цен на топливо начались 17 ноября. Согласно результатам опросов, более 80% французов хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство отменили решение о планируемом повышении налогов на топливо.

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии
95-летнего охранника нацистского лагеря собрались судить
Ученые нашли эффективный способ бросить курить
Создатель самбо умер забытым в тюрьме: жизнь Василия Ощепкова
Плющенко высмеял Ягудина (видео)
Баста, Oxxxymiron и Noize MC выступят в поддержку Хаски
В семье Сергея Безрукова родился сын
Спорт
Третье армейское дерби осталось за Москвой ЦСКА одержал третью победу в сезоне над СКА.
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Московское «кладбище» ненужных машин (фото) За всё время работы службы эвакуации «Московского паркинга» на специализированных стоянках скопилось более 5 тысяч невостребованных автомобилей
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Популярные темы на «Детях»
О труде школьников 426
Брат хочет вернуть деньги 386
Папа манипулирует ребенком, чтобы мама отказалась от алиментов 160
дизайнерские решения, которые вызывают только один вопрос: «Как до этого можно додуматься? 158
Леди
Прически на Новый год на длинные, средние и короткие волосы Считаем дни до Нового года и начинаем накручивать волосы разной длины уже сейчас! (Тренировка еще никому не мешала).
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь