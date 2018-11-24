Сотрудники RT получили травмы во время акции протеста в Париже

Источник: AP 2018

«У оператора RT France небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, в нашего стрингера попал камень, но мы продолжаем вести репортаж и давать прямую трансляцию», — написала Симоньян в своем твиттере.

На сайте RT уточняется, что при применении полицией слезоточивого газа для разгона демонстрантов пострадали репортёры двух съёмочных групп RT France, один из которых также получил небольшие ожоги.

В субботу 24 ноября около 8 тыс. человек пришли в центр Парижа для участия в демонстрации против повышения цен на топливо, среди них замечены представители ультраправых движений, сообщали французские СМИ.

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, пытавшихся прорваться через оцепление в районе Елисейских полей к президентскому дворцу.