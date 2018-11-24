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22:27 (мск), источник: Lenta.Ru

95-летнего охранника нацистского лагеря собрались судить

Немецкая прокуратура обвинила 95-летнего жителя Берлина в причастности к гибели десятков тысяч узников концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Источник: AP 2018

Утверждается, что Ганс Х. (Hans H.) работал в охране нацистского лагеря с середины 1944 до начала 1945 годов. Его обвиняют в причастности к гибели 36 223 заключенных. В заявлении прокурора говорится, что подозреваемый знал «о всех методах убийств и катастрофических условиях жизни заключенных в лагере».

Пенсионер и его адвокаты пока никак не прокомментировали ситуацию. По информации издания, Ганс Х. — последний из бывший охранников нацистских лагерей, которым грозит уголовное преследование.

Маутхаузен — немецкий концлагерь около одноименного города в 1938—1945 годах. В нем находились около 190 тысяч заключенных, половина из которых была убита. Узники Маутхаузена сформировали Интернациональный подпольный комитет, который успешно проявил себя в последние дни существования лагеря.

В августе из США в Германию экстрадировали одного из последних известных нацистов Третьего рейха Якова Палия. С 2003 года у него не было американского гражданства, но он продолжал жить в двухэтажном доме в Нью-Йорке, поскольку ни одна страна не желала принимать мужчину. Выслать его в Германию удалось после нескольких недель дипломатических встреч.

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