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02:34 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших в результате обстрела Алеппо достигло 65 человек

ДАМАСК, 25 ноя — РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела террористами района сирийского города Алеппо снарядами, содержащими хлор, достигло 65 человек, сообщает сирийская газета al-Watan.

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Источник: РИА Новости

Боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил снарядами, содержащими отравляющие газы. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений.

Источники в больнице ар-Рази сообщили газете, что к полуночи по местному времени (01.00 воскресенья мск) в лечебное учреждение поступили 21 пострадавший, все они были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. «В университетскую больницу поступили 44 пострадавших, испытывающих трудности в дыхании вследствие воздействия газов, предположительно, отравляющих, от разрывов ракет, выпущенных террористами по жилым районам Алеппо», — пишет издание.

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В то же время ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента сообщает о 100 пострадавших от обстрелов.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельными ракетами.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что террористы «Исламской партии Туркестана"* 27 октября перебросили в Сирии 20 емкостей с хлором объемом 10 литров для проведения провокаций.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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