Полицейские США по ошибке застрелили человека во время «черной пятницы»

Как передает CNN со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел во время распродажи «черная пятница» в городе Гувер. В результате стрельбы были ранены два подростка 12 и 18 лет.

В полиции сообщили, что прибывшие на место происшествия стражи порядка застрелили одного из стрелявших. Однако позже выяснилось, что правоохранителями был убит невиновный покупатель, а настоящему злоумышленнику удалось скрыться. Нападавшего разыскивают.