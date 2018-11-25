ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что дефицит мест в колониях для осужденных сотрудников правоохранительных органов преодолен.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что дефицит мест в колониях для осужденных сотрудников правоохранительных органов преодолен.
«В связи с увеличением количества осужденных данной категории ФСИН были приняты меры по созданию дополнительных мест для размещения осужденных — бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».
По данным ФСИН, в пенитенциарных учреждениях отбывают наказание 11 тыс. 550 осужденных, ранее работавших в силовых структурах и судах. «В настоящее время при численности в исправительных колониях строгого режима 7 тыс. 383 осужденных в указанных учреждениях имеется 9 тыс. 509 мест для их размещения», — добавили представители службы.
Согласно законодательству, сотрудники правоохранительных органов и работники судов отбывают наказания в отдельных колониях. Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил о нехватке колоний для бывших силовиков. Рост числа таких осужденных чиновник связал с усилением борьбы с коррупцией.