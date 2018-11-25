ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей

Источник: РИА "Новости"

«В связи с увеличением количества осужденных данной категории ФСИН были приняты меры по созданию дополнительных мест для размещения осужденных — бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

По данным ФСИН, в пенитенциарных учреждениях отбывают наказание 11 тыс. 550 осужденных, ранее работавших в силовых структурах и судах. «В настоящее время при численности в исправительных колониях строгого режима 7 тыс. 383 осужденных в указанных учреждениях имеется 9 тыс. 509 мест для их размещения», — добавили представители службы.