Россиянку приговорили к тюремному сроку во Вьетнаме

26-летнюю девушку задержали в Хошимине в январе этого года после того, как она получила посылку с 700 граммами наркотических таблеток. По словам Николаевой, она должна была оставить коробку в мусорной корзине в центре города. Об этом ее попросил приславший посылку молодой человек, с которым девушка познакомилась во время предыдущей поездки, а после долгое время общалась через интернет.