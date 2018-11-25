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07:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянку приговорили к тюремному сроку во Вьетнаме

Гражданка России Галина Николаенко приговорена во Вьетнаме к 18 годам тюрьмы за распространение наркотиков. Об этом сообщает издание Thanh Nien.

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26-летнюю девушку задержали в Хошимине в январе этого года после того, как она получила посылку с 700 граммами наркотических таблеток. По словам Николаевой, она должна была оставить коробку в мусорной корзине в центре города. Об этом ее попросил приславший посылку молодой человек, с которым девушка познакомилась во время предыдущей поездки, а после долгое время общалась через интернет.

Россиянка признала вину, но попросила суд принять во внимание тот факт, что она была обманута и не знала о содержимом посылки.

В мае во Вьетнаме приговорили к пожизненному заключению еще одну россиянку Марию Дапирку. Женщину признали виновной в контрабанде кокаина во Вьетнам. По словам осужденной, она привезла чемодан с наркотиками по просьбе своего друга из Нигерии, поэтому понятия не имела, что в багаже находятся запрещенные вещества.

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