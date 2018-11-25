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11:24 (мск), источник: ТАСС

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму.

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«Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта», — говорится в сообщении.

В управлении также добавили, что вошедшие в территориальные воды РФ корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.

«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — говорится в сообщении.

Пограничная служба принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, уточняется в сообщении.

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