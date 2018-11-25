Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Три корабля
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Три корабля
«Сегодня утром около 07:00 мск три корабля
В управлении также добавили, что вошедшие в территориальные воды РФ корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.
«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — говорится в сообщении.
Пограничная служба принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, уточняется в сообщении.
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