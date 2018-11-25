«Интерфакс»: боевые российские самолеты патрулируют Керченский пролив

Источник: РИА "Новости"

При этом ВМС Украины в Facebook сообщает, что был «зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием» украинских катеров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yBWf1B5qocA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ФСБ сообщила, что сегодня утром, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины пересекли границу РФ и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России. По данным ФСБ, украинские корабли двигались к Керченскому проливу.

В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также и рейдовый буксир «Яны Капу» совершали «плановый переход» из порта Одессы в Мариуполь. В ведомстве утверждают, что российская сторона была заранее предупреждена, а также обвиняют российские пограничные катера в «агрессивных действиях».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M-wKxci2e40?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже ФСБ РФ сообщила, что из порта Бердянск в сторону Керченского пролива двигались еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза. «Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — добавляли в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).