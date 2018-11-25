Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе все прояснили
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Кудрявцева, Барановская, Заворотнюк с детьми снялись в клипе ко Дню матери
Самая многолюдная армия в мире оказалась не самой сильной
Названы худшие районы Москвы
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
«Угрожают базам? Так уберите их»: в РФ ответили на опасения США
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Корабли РФ протаранили вторгшиеся через границу корабли ВМС
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
Врач рассказал, почему опасно засыпать не с 11 вечера до 2 ночи
Иностранец после жизни в Петербурге: «Как деревня»
Фото: ФСБ РФ жестко ответила на вторжение украинских кораблей
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
10 огромных немецких догов. Правда огромных
Ученые раскрыли секрет шершавого языка кошек
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
21:41 (мск), источник: Коммерсантъ

«Интерфакс»: боевые российские самолеты патрулируют Керченский пролив

Несколько боевых самолетов, базирующихся в Крыму, подняты для патрулирования Керченского пролива из-за незаконного входа кораблей Военно-морских сил Украины в акваторию Черного моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники на полуострове.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

При этом ВМС Украины в Facebook сообщает, что был «зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием» украинских катеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

ФСБ сообщила, что сегодня утром, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины пересекли границу РФ и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России. По данным ФСБ, украинские корабли двигались к Керченскому проливу.

В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также и рейдовый буксир «Яны Капу» совершали «плановый переход» из порта Одессы в Мариуполь. В ведомстве утверждают, что российская сторона была заранее предупреждена, а также обвиняют российские пограничные катера в «агрессивных действиях».

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже ФСБ РФ сообщила, что из порта Бердянск в сторону Керченского пролива двигались еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза. «Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — добавляли в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов.

 Сбербанк настроился на пенсионеров
До чего дошла военная наука под Анапой
Лавров предупредил о новых провокациях США против России
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Роскосмос назвали рекордсменом по нарушениям
Норвегия скопила триллион долларов. Как потратят эти деньги?
Названа цена борьбы с бедностью в России
Чем известно растение с «глазами» (фото)
Спорт
«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ Команда Сергея Семака возглавляет таблицу чемпионата России, набрав 34 очка в 15 матчах
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Жизнь в Китае: девушку на автобусе оштрафовали за переход дороги Система распознавания лиц приняла за нарушителя, переходящего дорогу в неположенном месте, лицо, изображенное на рекламном баннере на автобусе
Кино
Ивлеева получила главную роль в сериале Популярная телеведущая и блогер снимется в шоу «Туристическая полиция»
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Популярные темы на «Детях»
Как взять себя в руки 313
Воспитательница вмешивается 251
Мама может?.. Мама может!!.. ;-) 120
Сочи. Фестиваль красоты. 100
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь