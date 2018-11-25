«Интерфакс»: боевые российские самолеты патрулируют Керченский пролив
Несколько боевых самолетов, базирующихся в Крыму, подняты для патрулирования Керченского пролива
Несколько боевых самолетов, базирующихся в Крыму, подняты для патрулирования Керченского пролива
При этом ВМС Украины в Facebook сообщает, что был «зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием» украинских катеров.
ФСБ сообщила, что сегодня утром, 25 ноября, три корабля
В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также и рейдовый буксир «Яны Капу» совершали «плановый переход» из порта Одессы в Мариуполь. В ведомстве утверждают, что российская сторона была заранее предупреждена, а также обвиняют российские пограничные катера в «агрессивных действиях».
Позже ФСБ РФ сообщила, что из порта Бердянск в сторону Керченского пролива двигались еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза. «Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — добавляли в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
В целях безопасности Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов.
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