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22:13 (мск), источник: РИА Новости

В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Москве водитель КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД, сообщает телеканал «360».

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Отмечается, что инспекторы остановили нагруженный песком грузовик из-за подозрения в перевесе. Водителю пригрозили штрафом, после чего тот вернулся за руль машины и опрокинул содержание кузова.

На опубликованных очевидцем кадрах видно, как засыпанная песком полицейская машину отъезжает назад.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящий момент реакция сотрудников ГИББД за подобную выходку неизвестна.

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