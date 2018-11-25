В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Москве водитель КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД, сообщает телеканал «360».
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Москве водитель КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД, сообщает телеканал «360».
Отмечается, что инспекторы остановили нагруженный песком грузовик
На опубликованных очевидцем кадрах видно, как засыпанная песком полицейская машину отъезжает назад.
В настоящий момент реакция сотрудников ГИББД за подобную выходку неизвестна.