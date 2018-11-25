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22:37 (мск), источник: Коммерсантъ

ВМС Украины сообщили об обстреле кораблей российскими катерами

Катера погрануправления ФСБ России обстреляли украинские корабли у берегов Крыма, сообщается в Facebook ВМС Украины. По данным украинских военных, инцидент произошел, когда катера покинули территориальные воды РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Поврежден малый бронированный артиллерийский катер “Бердянск”. Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», — сказано в сообщении.

Эту информацию подтвердил представитель президента Украины в Автономный Республике Крым Борис Бабин. «Силы ВМС ВС Украины разворачивают средства помощи. К тому же россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из «территориального моря РФ», — рассказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бабин сообщает, что российские вооруженные силы «сейчас осуществляют захват катеров ВМС Украины».

Тем временем Украина планирует обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с ситуацией, которая сегодня возникла в море с российскими и украинскими кораблями.

Об этом в Twitter сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. «По поручению президента немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!» — написал он.

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Ранее ФСБ сообщила, что утром три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России. По данным ФСБ, украинские корабли двигались к Керченскому проливу.

В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также и рейдовый буксир «Яны Капу» совершали «плановый переход» из порта Одессы в Мариуполь. В ведомстве утверждают, что российская сторона была заранее предупреждена, а также обвиняют российские пограничные катера в «агрессивных действиях».

Позже ФСБ сообщила, что из порта Бердянск в сторону Керченского пролива двигались еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза. В целях безопасности Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов.

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