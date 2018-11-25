ФСБ рассказала о возвращении украинских военных кораблей в Бердянск
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В ведомстве также рассказали о неопровержимых доказательствах подготовки и проведения Киевом провокаций в черноморской акватории.
«Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — говорится в сообщении ФСБ.
В воскресенье утром три украинских корабля нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. Спустя несколько часов из Бердянска выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза». В ответ на провокационные действия российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив, а штурмовики Су-25 приступили к патрулированию воздушного пространства.
Как сообщали в крымском погрануправлении ФСБ, суда украинских ВМС совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российской стороны.
Западный след
Крымские власти усмотрели в действиях украинской стороны интересы США. По мнению главы республиканского парламента Владимира Константинова, за провокациями у берегов полуострова стоит Вашингтон, который намерен втянуть Москву в конфликт.
Глава Крыма Сергей Аксенов также считает, что Украина может осуществлять провокации по указанию «западных хозяев». Он напомнил, что в последнее время европейские и американские политики неслучайно активно обсуждали ситуацию в Азовском море.
Ситуация в Азовском море
Ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания украинскими властями траулера «Норд» с десятью россиянами на борту. Кроме того, несколько месяцев спустя в порту Херсона арестовали российский танкер «Механик Погодин».
Москва назвала действия Киева «морским терроризмом». Помимо этого, российские пограничники усилили досмотр в своей части Азовского моря. Комментируя ответные действия России, Киев обвинил Москву в «жесткой политике задержания судов».
Однако российские пограничники неоднократно отмечали, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву. Более того, в украинском МИД согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
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