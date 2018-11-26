Силовики начали массированный обстрел ДНР

Источник: РИА Новости

Обстрел начался около получаса назад и ведется различными видами вооружений, в том числе тяжелой артиллерией.

Украинские власти в 2014 году приступили к военной операции против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, свыше десяти тысяч человек стали жертвами конфликта.