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00:06 (мск), источник: РИА Новости

Силовики начали массированный обстрел ДНР

ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Украинские военные начали массированный обстрел жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: РИА Новости

Обстрел начался около получаса назад и ведется различными видами вооружений, в том числе тяжелой артиллерией.

Украинские власти в 2014 году приступили к военной операции против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, свыше десяти тысяч человек стали жертвами конфликта.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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