Нарушившие границу России корабли ВМФ Украины задержаны

Источник: РИА "Новости"

Все три судна ВМС Украины, нарушившие российскую границу, задержаны в Черном море, для их принудительной остановки применялось оружие. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” в 19:00 мск 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ, — сообщили в ФСБ. — На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M-wKxci2e40?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации ФСБ, «с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие». В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны.

«Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь», — сообщили в ФСБ. В спецслужбе подчеркнули, что угрозы их жизни нет.

ФСБ также сообщила, что возбудила уголовное дело по факту нарушения госграницы тремя судами ВМС Украины.