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00:30 (мск), источник: ТАСС

Нарушившие границу России корабли ВМФ Украины задержаны

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. По информации ФСБ, «с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие».

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Источник: РИА "Новости"

Все три судна ВМС Украины, нарушившие российскую границу, задержаны в Черном море, для их принудительной остановки применялось оружие. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” в 19:00 мск 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ, — сообщили в ФСБ. — На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование».

Во время загрузки произошла ошибка.
По информации ФСБ, «с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие». В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны.

«Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь», — сообщили в ФСБ. В спецслужбе подчеркнули, что угрозы их жизни нет.

ФСБ также сообщила, что возбудила уголовное дело по факту нарушения госграницы тремя судами ВМС Украины.

«По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в ЦОС ФСБ.

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