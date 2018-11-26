В Киеве сожгли автомобиль с дипломатическими номерами России

По данным корреспондента издания, автомобиль подожгли в переулке Ярослава Хомова возле дома 14а на расстоянии порядка 1 км от здания российского посольства. На место прибыли полицейские и пожарные, которым удалось сбить пламя.

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На опубликованных фотографиях видно, что на машине установлены номерные знаки DP 001, которые принадлежат транспортным средствам российских диппредставительств, членов дипломатического персонала и штатных консульских учреждений.

Как уточнило издание Страна.ua, 25 ноября у здания российского посольства в Киеве прошел митинг из-за ситуации в Керченском проливе. В общей сложности у диппредставительства собрались порядка 300 человек. В здание бросили несколько дымовых шашек, после чего силовики принялись оттеснять людей от посольства.

Накануне, 25 ноября, корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» попытались совершить ряд незаконных действий в российских территориальных водах, сообщал ТАСС. Суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота прекратить движение и совершали опасное маневрирование.