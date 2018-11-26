В Красноярске арестовали замруководителя отделения ПФР

По версии следствия, в конце прошлого года отделение фонда провело электронный аукцион по приобретению двух зданий в Красноярске. Начальная цена контракта составила более 130 миллионов рублей. Однако, как установила экспертиза, реальная стоимость объектов была ниже в 2,5 раза и составляла 54 миллиона рублей.