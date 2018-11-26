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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Красноярске арестовали замруководителя отделения ПФР

Заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова арестовали по делу о хищении более 70 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России.

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По версии следствия, в конце прошлого года отделение фонда провело электронный аукцион по приобретению двух зданий в Красноярске. Начальная цена контракта составила более 130 миллионов рублей. Однако, как установила экспертиза, реальная стоимость объектов была ниже в 2,5 раза и составляла 54 миллиона рублей.

В ходе следствия была установлена причастность к совершению преступления заместителя управляющего отделения ПФР. В отношении Трофимова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В марте прошлого года главу ПФР по Забайкалью заподозрили в растрате премий подчиненных на праздники. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

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