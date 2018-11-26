Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В НАТО прокомментировали агрессию Украины в Азовском море
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
7 звезд, которые отказались от славы ради детей
Как звезды зарабатывают на осветлении кожи
В России рухнули цены на частные дома
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
День матери 2018: как Орбакайте, Алсу и другие звезды поздравили мам
7 звезд, которые отказались от славы ради детей
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Корабли РФ протаранили вторгшиеся через границу корабли ВМС
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
«Я обращаюсь к руководству РФ»: Порошенко выступил с заявлением
Канада отреагировала на конфликт России и Украины
Глава Крыма раскрыл, кто стоит за украинской провокацией в море
Фото: ответ ФСБ на вторжение украинских кораблей
Появилось видео тарана украинского буксира российским кораблем
Канада отреагировала на конфликт России и Украины
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
12:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Помилован британец Мэтью Хеджес, осужденный в ОАЭ пожизненно

Британский аспирант Мэтью Хеджес, неделю назад приговоренный в Объединенных Арабских Эмиратах к пожизненному сроку за шпионаж, помилован. Власти страны удовлетворили прошение, направленное женой Хеджеса.

Наверх
Источник: EPA/DANIELA TEJADA

Хеджес, которому 31 год, не признавал себя виновным, утверждая, что он занимался в этой стране научными исследованиями.

Прошение о помиловании подавала его жена Даниэла Техада. Она сказала агентству Рейтер, что с нетерпением ожидает мужа дома.

«Президент принял решение о помиловании по случаю Национального дня в честь 47-й годовщины ОАЭ в ответ на персональное обращение семьи Хеджеса. Оно подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении министерства по президентским делам.

ОАЭ возглавляет президент, которым является эмир крупнейшего эмирата Абу-Даби — Халифа ибн Зайд Аль Нахайян.

Новость
В ОАЭ обвинили турецкие СМИ в фабрикации новостей о странах Персидского залива

Как ожидается, британец сможет покинуть ОАЭ после завершения формальных процедур.

На прошлой неделе суд в Абу-Даби признал аспиранта университета Дарэма Мэтью Хеджеса виновным в шпионаже в пользу британского правительства. Его обвинили в том, что он якобы занимался шпионажем под прикрытием написания научной работы об «арабской весне».

Родственники Хеджеса заявляли, что в течение шести недель с момента ареста его подвергали допросам без участия адвоката, а консульская помощь ему не предоставлялась.

В ходе этих допросов, говорится в заявлении семьи, его заставили подписать документ на арабском языке, который, как оказалось, был признанием вины.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Украина готовится ввести военное положение
Морской бой у Керченского пролива: что известно на данный момент
Кремль впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Что означает введение военного положения на Украине
Чиновницу, сравнившую пенсионера с животным, уволили
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов
В Китае заявили о рождении генетически отредактированных детей
Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
Спорт
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети 24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Назван победитель «Детского Евровидения 2018» Россию на конкурсе исполнителей, который проходил в Минске, представила Анна Филипчук
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
7 признаков плохого ремонта
В России рухнули цены на частные дома
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 18 432
Размещение свекрови 426
Подарок 173
Материнский "талант". 156
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь