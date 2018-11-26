Помилован британец Мэтью Хеджес, осужденный в ОАЭ пожизненно

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Хеджес, которому 31 год, не признавал себя виновным, утверждая, что он занимался в этой стране научными исследованиями.

Прошение о помиловании подавала его жена Даниэла Техада. Она сказала агентству Рейтер, что с нетерпением ожидает мужа дома.

«Президент принял решение о помиловании по случаю Национального дня в честь 47-й годовщины ОАЭ в ответ на персональное обращение семьи Хеджеса. Оно подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении министерства по президентским делам.

ОАЭ возглавляет президент, которым является эмир крупнейшего эмирата Абу-Даби — Халифа ибн Зайд Аль Нахайян.

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Как ожидается, британец сможет покинуть ОАЭ после завершения формальных процедур.

На прошлой неделе суд в Абу-Даби признал аспиранта университета Дарэма Мэтью Хеджеса виновным в шпионаже в пользу британского правительства. Его обвинили в том, что он якобы занимался шпионажем под прикрытием написания научной работы об «арабской весне».

Родственники Хеджеса заявляли, что в течение шести недель с момента ареста его подвергали допросам без участия адвоката, а консульская помощь ему не предоставлялась.

В ходе этих допросов, говорится в заявлении семьи, его заставили подписать документ на арабском языке, который, как оказалось, был признанием вины.