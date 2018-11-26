Рэпера Хаски освободили из-под ареста
Суд удовлетворил жалобу защитников рэпера против административного ареста на 12 суток.
Суд удовлетворил жалобу защитников рэпера против административного ареста на 12 суток.
Краснодарский суд удовлетворил жалобу адвокатов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), арестованного 21 ноября в Краснодаре, на его арест за мелкое хулиганство. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян. Артиста должны выпустить
«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Диитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — сообщил Аванесян.
Адвокат рэпера уточнил, что суд отменил наказание
Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, был задержан вечером 21 ноября у клуба Bounce в Краснодаре. Перед этим в 18:00 здание неожиданно обесточили. 400 человек, пришедших на выступление рэпера, выражали свое негодование по поводу сорванного мероприятия, и Хаски решил не отменять шоу. Он стал исполнять свои песни, стоя на крыше одного из припаркованных автомобилей. Подоспевшие к месту стихийного концерта правоохранители стащили Кузнецова на землю, а затем задержали.
22 ноября суд отправил рэпера под арест на 12 суток за мелкое хулиганство и на трое суток за отказ от медицинского обследования на предмет употребления наркотиков. Всего Кузнецову предъявили три обвинения по административным статьям, но признали невиновным в незаконной организации массового мероприятия.
Рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC решили дать концерт в поддержку своего коллеги. Все вырученные от выступления деньги исполнители пообещали перечислить Хаски. Концерт «Я буду петь свою музыку», который состоится 26 ноября в московском клубе «Главclub Green Concert», анонсировал рэпер Oxxxymiron в своем Instagram.
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