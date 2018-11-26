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14:10 (мск), источник: Daily Storm

Рэпера Хаски освободили из-под ареста

Суд удовлетворил жалобу защитников рэпера против административного ареста на 12 суток.

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Источник: РИА "Новости"

Краснодарский суд удовлетворил жалобу адвокатов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), арестованного 21 ноября в Краснодаре, на его арест за мелкое хулиганство. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян. Артиста должны выпустить из-под стражи уже сегодня.

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«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Диитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — сообщил Аванесян.

Адвокат рэпера уточнил, что суд отменил наказание из-за ущерба, который понесут другие лица при срыве гастрольного тура Хаски. «Ущерб будет нести большое количество лиц: фанаты, организаторы, директоры клубов. Срыв его гастрольного тура, который не запрещён, приведёт к большим потерям. Суд нас услышал и прекратил исполнение наказания», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, был задержан вечером 21 ноября у клуба Bounce в Краснодаре. Перед этим в 18:00 здание неожиданно обесточили. 400 человек, пришедших на выступление рэпера, выражали свое негодование по поводу сорванного мероприятия, и Хаски решил не отменять шоу. Он стал исполнять свои песни, стоя на крыше одного из припаркованных автомобилей. Подоспевшие к месту стихийного концерта правоохранители стащили Кузнецова на землю, а затем задержали.

22 ноября суд отправил рэпера под арест на 12 суток за мелкое хулиганство и на трое суток за отказ от медицинского обследования на предмет употребления наркотиков. Всего Кузнецову предъявили три обвинения по административным статьям, но признали невиновным в незаконной организации массового мероприятия.

Рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC решили дать концерт в поддержку своего коллеги. Все вырученные от выступления деньги исполнители пообещали перечислить Хаски. Концерт «Я буду петь свою музыку», который состоится 26 ноября в московском клубе «Главclub Green Concert», анонсировал рэпер Oxxxymiron в своем Instagram.

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14:42 (мск)© Ньюстюб
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