Четыре водяных смерча напугали туристов в Таиланде
Очевидцы делятся фотографиями и видео стихии.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Очевидцы делятся фотографиями и видео стихии.
Четыре водяных смерча появились одновременно у побережья острова Ко Липе на юге Таиланда.
Отдыхающие были напуганы не на шутку. С самого утра на побережье стояла отличная погода, на небе не наблюдалось ни облачка. Затем в течение нескольких минут все резко изменилось: поднялся сильный ветер, он принес дождевые тучи. Вместе с ними показались и водяные смерчи.
Водяные смерчи — это
Такие вихри встречаются в основном в тропических широтах. В Андаманском море их нередко наблюдают в сезон дождей. Однако больше трех смерчей одновременно появляются крайне редко. Водяной смерч «живет» всего около 15−30 минут.
Читайте также: