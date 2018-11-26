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16:03 (мск), источник: Mail Новости

Четыре водяных смерча напугали туристов в Таиланде

Очевидцы делятся фотографиями и видео стихии.

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Четыре водяных смерча появились одновременно у побережья острова Ко Липе на юге Таиланда.

Отдыхающие были напуганы не на шутку. С самого утра на побережье стояла отличная погода, на небе не наблюдалось ни облачка. Затем в течение нескольких минут все резко изменилось: поднялся сильный ветер, он принес дождевые тучи. Вместе с ними показались и водяные смерчи.

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Водяные смерчи — это воздушно-водяные вихри, появляющиеся над поверхностью воды. Верхней частью они соединены с кучевым облаком.

Такие вихри встречаются в основном в тропических широтах. В Андаманском море их нередко наблюдают в сезон дождей. Однако больше трех смерчей одновременно появляются крайне редко. Водяной смерч «живет» всего около 15−30 минут.

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